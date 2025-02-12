محافظ القليوبية: الانتهاء من 90% من أعمال إنشاء مستشفي شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، المشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفقد سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإطفاء ومراكز الشباب ومواقف السيارات.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن الأعمال الإنشائية من المهندس علي الصياد مدير المشروع، حيث يشمل المشروع 380 سرير مكون من (48 غسيل كلوي - 6 غرف عزل - 27 عنايه مركزيه - 8 عنايه أطفال - 6 عمليات - 21 حضانة - 23 عيادات - 35 غرف كشف - 15 علاج طبيعي - 173 سرير إقامة)، كما تقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير تنفذه شركه الشروق للمقاولات.

وأكد المحافظ، أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مبان مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانية 90%، موضحا أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها، حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية، وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات، وفي مبني البلازما جاري أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبني بالكامل إلي 90%.

كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسة التمريض، وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق، كما تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.

ووجه عطيه بتكثيف العمالة في واجهات المستشفى وبدء أعمال الدهانات الخارجية وأعمال الكلادينج، مشيرا أنه سيتم الضغط للانتهاء من الطابق الأرضي والأول لتشغيلهم تشغيل جرئي بالتوازي مع باقي الأعمال، موضحا أنه جاري تركيب المصاعد الكهربائية وسيتم توريد أعمال الألومنيوم خلال الأسبوع المقبل.

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم، المكونة من 3 طوابق على مساحة 1500 متر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95%، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 أبريل القادم، مشددا على ضرورة تكثيف العمالة والانتهاء منها، حيث تم الانتهاء من توريد الفرش الطبي والأثاث، وجار إعداد الطاقم الطبي الذي سيتم تسكينه بالمستشفى.

وتابع الجولة، بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي، التي بلغت نسبة تنفيذها 80%، بتكلفة 50 مليون جنيه، ووجه بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات يتم رصدها أولًا بأول.

كما تفقد "عطية"، خلال جولته المركز الطبي بكفر الشرفا والذي وصل نسبة تنفيذه 97%، ومقام على مساحة 850 متر، ويتكون من 3 طوابق وبلغت تكلفته أيضا 60 مليون جنيه، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعداداً للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة، ويضم كل مركز طبي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".

واستكمل محافظ القليوبية، الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين، والذي يقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم مركز تدريب ومركز تنظيم أسرة ومعرض، وتم الانتهاء منهما بالكامل وجاري أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز.

كما تفقد محافظ القليوبية، المركز الطبي بالمريج وكفر سندوة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال والذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تنفيذ نسبة 50% من الأعمال وجاري أعمال التشطيبات والتأسيسات الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال أبريل القادم.

واختتم محافظ القليوبية، الجولة، بتفقد مركز شباب عرب الصوالحة حيث وجه بضرورة الانتهاء من توريد الأرضيات والنجيل الصناعي لفرش مركز الشباب وتسليمة، وخلال الجولة، وأكد المحافظ على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة، كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح عمل المركز.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندس خالد صلاح مدير جهاز تعمير القاهرة الكبري بالقاهرة.