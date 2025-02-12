محافظ الإسكندرية: البدء فى رصف 14 شارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشىء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع و الاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

وفى هذا الصدد، أوضح محافظ الإسكندرية أن مديرية الطرق والنقل قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالبدء في رصف 14شارع من أكثر الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بنطاق الأحياء المختلفة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام؛ حيث تم البدء في أعمال (قطع وتمهيد وازالة مخلفات بشارع أبو الهول خلف سنترال العوايد سباهى بمنطقه السيوف- وتجهيز شارع عبد الرازق السنهوري بالسيوف - كما تم تكسير الإسفلت المتهالك وتمهيد شارع عتريس بالعوايد تمهيدا لرصفه) وذلك بنطاق حى شرق.



وفى نطاق أحياء عامرية أول وثان ؛ فقد تم البدء في رصف ( طريق نجع رسلان- وكذا وضع طبقة اساس بطريق نجع كاتب - وبدء أعمال تمهيد وتسوية طريق سند 1 بمنطقة النهضة)، وبنطاق حي العجمي (تم بدء أعمال وضع طبقه الاساس وتركيب البردورات وجارى تدعيم الشنايش بشارع عبد العزيز الفقي قبلي- وشارع رجال الأعمال ،وشارع محمود غنيم ).

وفى نطاق حي منتزة ثان فقد تم العمل على قطع وتمهيد شارع مصطفى كامل الاتجاه القبلي من شارع 20 الجديد وحتي قسم منتزه ثالث. وبنطاق حى منتزة أول تم رصف الشارع أمام المدرسة الزراعية بشارع مصطفى كامل - كما تم استكمال رصف شارع 16فرعون .



أما عن أحياء وسط وغرب؛ فقد تم القيام بأعمال قطع وتمهيد أبيس 10، بالإضافة إلى تمهيد والعمل على تركيب شنايش الأمطار بشارع 406 ومتفرعاته حتى شارع عبد المنعم رياض بنطاق حى غرب.