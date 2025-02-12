مبعوث ترامب: ستكون هناك مشكلة كبيرة حال عدم الإفراج عن الرهائن قبل ظهر السبت

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه إذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن فى الموعد المقرر فستكون هناك مشكلة كبيرة.

وأضاف "على حماس الإفراج عن كل الرهائن بحلول الساعة 12 ظهر السبت".

وأوضح أن حركة حماس لن تكون جزءا من السلطة فى قطاع غزة.

وفى سياق آخر، أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير فى الضفة الغربية المحتلة، عبر سياسات استيطانية تهجيرية قائمة على سرقة الأرض الفلسطينية وخيراتها وتقديمها للمستوطنين المدججين بالسلاح والمتغولين على أراضينا المحتلة بدعم وحماية حكومة وجيش الاحتلال الصهيوني.

اكدت حماس أن إعلان سرقة ما يزعم أنها أملاك حكومية وأملاك غائبين فى الضفة الغربية المحتلة، وليس آخرها سرقة أراضٍ برام الله وطوباس والأغوار، واستخدامها لصالح الاستيطان الرعوى، تعد خطوة ضمن مخططات الضم والسيطرة التى تسارع تنفيذها فى ظل عدوان الاحتلال العسكرى المتصاعد على الضفة وخنق المواطنين الفلسطينيين وإحالة حياة الفلسطينى لجحيم، وفرض وقائع ميدانية جديدة لصالح المستوطنين.

اضافت حماس: قضيتنا الفلسطينية العادلة تمر اليوم بمرحلة حرجة وحساسة للغاية، فى ظل حكومة يمينية متطرفة تحمل مطامع ونهما كبيرا لنهش مزيد من أراضى الضفة، فى ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية والأوهام التى يسوقها ترمب للجمهور الصهيوني.

شددت حماس على أهمية ثبات وصمود أهلنا فى الضفة الغربية والقدس الذين يمثلون صمام الأمان لإفشال مخططات الاحتلال بالضم والتهجير، ونشدد على أن ما تتعرض له أراضينا المحتلة، يستدعى استنهاض كل مكونات شعبنا وأمتنا، والتصدى لكل محاولات ومخططات الاحتلال لتصفية قضيتنا.