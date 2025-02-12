مباحثات أردنية فرنسية عسكرية لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

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بحث الأردن وفرنسا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي اللواء بحري هوجيز لين.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الفرنسي في عمّان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.



من جانبه، عبّر الضيف عن تقديره للدور الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.