ضبط 3 متهمين أحدهم مصاب بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى، بائع يبلغ من العمر 25 سنة مصابا برش خرطوش بالساق اليسري " وذلك على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة، تم ضبط المشاركين في المشاجرة وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين، ووجود مصاب برش خرطوش، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصاب بمركز المراغة بين " طرف أول " محمد ج م ا 25 سنة بائع مصاباً " برش خرطوش بالساق اليسري " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبين " طرف ثان " محمد ا ه ح 19 سنة طالب، نجل عمه هاشم ح ه ح 18 سنة طالب، الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات ماليه بينهما قيام الأول من الطرف الثاني إقراض مبلغ مالي للطرف الأول ورفض الأخير رده، تم تحرير محضرا بالواقعة ، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.