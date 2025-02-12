زوال الشبورة المائية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على مدن محافظة الإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-2-2025 بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مع ظهور شبورة مائية وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أن المحافظة ستشهد اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 لـ 2 درج مع ظهور شبورة مائية.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة، كما وجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب: ارتفاع الأمواج (2) : (3) أمتار، والبحر المتوسط: معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 3) أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 16