رصف ورفع كفاءة مدينة فاقوس بتكلفة 34 مليون و 100 الف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد شوارع بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية تنفيذ أعمال رصف وتطوير بتكلفة 34 مليون و100ألف جنيه، بطول 30 ألف 890 م2 للرصف وكذلك 37 الف 300 م2 للانترلوك بتكلفة إجمالي بلغت 34 مليون و100 ألف جنيه.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة أى معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.



وأوضح المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس، انه جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع الداخلية بالمدينة الواقعة علي مساحة 30890 م2 للرصف وكذلك 37300 م2 للانترلوك بتكلفة إجمالي بلغت 34 مليون و100 ألف جنيه

والتي تضمنت شوارع : مشروع تطوير وانترلوك ش المشروع من كوبرى اباظة وحتى ش الانتاج بطول 540 م تقريبا

و مشروع انترلوك تفريعات ش سعد زغلول بطول 3,2 كم، و إستكمال انترلوك ش مجمع الصنايع بطول 700م ومتوسط عرض 8م ، و مشروع تطوير وانترلوك تفريعات ش السيد حسين

ورصف الطريق من امتداد كفر العدوى حتى صيدلية منى شارع كفر العدوى بطول 1.700 كم

ورصف وتطوير منطقة احمد حلمى مرورا بمستشفى شريف عمر ومدرستى اللغات وفاقوس الجديدة وشارع المرور بطول 1.100 كم.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في تنفيذ ومتابعة كافة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

