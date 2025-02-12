رئيس وزراء اليابان: خطتنا لعلاج فلسطينيين من غزة لا علاقة لها بدعوة ترامب لتهجيرهم

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم /الأربعاء/ خطة بلاده بشأن قبول جرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا علاقة له بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وقال إيشبا - ردا على أسئلة للصحفيين خلال جلسة عامة في مجلس الشيوخ الياباني -: "نحن ندرس بجدية إمكانية علاج عدد صغير جدا من المرضى الفلسطينيين في اليابان الذين يواجهون صعوبة في تلقي العلاج محليا"، مستدركا: أن "الافتراض الرئيسي هو أنهم سيعودون إلى بلادهم بعد العلاج".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن "الغرض ليس ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى اليابان"، وأن خطة دعم الجرحى والمرضى من قطاع غزة منفصلة عن خطة دعم تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك قبول الطلاب الأجانب من غزة إلى اليابان.