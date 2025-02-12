رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى مع اللواء مهندس أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للمجمع.

رافق رئيس الهيئة في زيارته كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال الزيارة، تفقد المستشار رئيس الهيئة والوفد المرافق الصرح العملاق الذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم المجمع بتصنيع وإصدار جميع الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية، ويعتمد على قواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية.

وأشاد المستشار عبد الراضي صِدِّيق بهذا المشروع الفريد من نوعه في مصر، مشيرًا إلى أن إنشاؤه يتماشى مع أهداف الدولة في التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.



رئيس النيابة الإدارية مع الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



رئيس النيابة الإدارية مع الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



رئيس النيابة الإدارية مع الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



رئيس النيابة الإدارية مع الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية