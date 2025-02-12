رئيس الإمارات يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي على ضرورة حل الدولتين

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين في فلسطين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، اليوم /الأربعاء/، بين الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تطرقا للتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحثا، خلال الاتصال، تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.