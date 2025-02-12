توقيع عقد لجمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع فى بورسعيد

كتب على عبد الرحمن

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الأربعاء مراسم التوقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد (الشرق – العرب – المناخ – الضواحى – الزهور – الغرب – الجنوب) ومدينة بورفؤاد وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد وعاطف محمد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسيات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة والدكتورة منى شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد إستشارى جهاز المخلفات وبمشاركة عدد من قيادات الشركة البريطانية للنظافة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع العقد يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الثانى للمنظومة المتكاملة لادارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل، لافتة انه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء ( الشرق - العرب- المناخ - الضواحى - الزهور- الغرب- الجنوب) ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد فى ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات،كما قام جهاز شئون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية تمهيدا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، موضحة ان وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفنى للمحافظات فى مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة.



وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسئولى الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة فى محافظة بورسعيد، مشددة على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع فى مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت، وأوضحت أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الدعم الكبير الذى توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.



ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إلى حرص الحكومة بصورة مستمرة فى تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة فى ظل تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتى تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، لافتة إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها بما يساهم فى الحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الشأن .



وطالبت د.منال عوض من مسئولى الشركة البريطانية ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لأبناء محافظة بورسعيد وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم .



كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستتابع مع الوزارات الشريكة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة فى تنفيذ خطة العمل التفصيلية بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة بجميع أحياء محافظة بورسعيد وشعور المواطنين بالتغيير فى تلك الخدمة، حيث ستقوم الشركة بخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل منطقة الخدمة محل العقد.



ومن جانبه توجه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة على دعمها الكبير لملف الإرتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة ، لافتا إلى أن الشركة البريطانية للنظافة سوف تبدأ أعمالها فى محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس القادم، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة فى مدى إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة بداخل بورسعيد، مؤكدًا على أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذرى فى نظافة الشارع البورسعيدى، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتى بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة الجايكا ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة فضلاً عن تدريب القائمين على منظومة النظافة ، حول كيفية متابعة عمل المنظومة و التعرف على أسلوب المتابعة و السيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميدانى لرفع كفاءة الشوارع وكنسها و إزالة القمامة و المخلفات ، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلى .

كما أكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للشركة فى تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة ، مشيرا إلى أنه سيتم تسخير معدات و إمكانيات المحافظة لازالة تجمعات الرتش بالتوازى مع أعمال الشركة البريطانية لجمع ونقل المخلفات والقمامة بما يسهم فى إحداث طفرة فى مستوى النظافة ببورسعيد.

وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة ببذل كل الجهد اللازم لتحقيق أفضل خدمة لأبناء محافظة بورسعيد فى ملف النظافة.

