تداول 22 سفينة واستقبال 25176 طن بضائع عامة بميناء دمياط

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21866 طنا، تشمل 8231 طن يوريا و 4400 طن أسمنت و 1700 طن ملح معبأ و1120 طن كسب فول صويا و 6415 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25176 طنا، تشمل 7706 طن حديد و 6000 طن ذرة و 2800 طن سكر و 1980 طن زيت طعام و 890 طن قمح و 5800 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1205 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1437 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50283 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4966 حركة.