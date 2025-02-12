اليوم السابع
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تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025 تنتشر فى الأسواق للأسبوع الثانى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:06 م
تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025 تنتشر فى الأسواق للأسبوع الثانى الأوكازيون الشتوي 2025
كتب مدحت وهبة

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فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المستهلك، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025، للأسبوع  الثاني، وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون، شريطة أن تلتزم هذه المحلات  بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكانت وزارة التموين قد وجهت بعض النصائح للاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوي 2025 منها ضرورة تعامل المستهلك مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها مع الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري فى حالة وجود مخالفات، وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية 19588 من أى خط أرضى يوميا.







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوي 2025



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