انطلاق التصفيات التمهيدية لدورى الأحياء الشعبية بشمال سيناء وسط منافسة قوية

العريش - محمد حسين

انطلقت التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية لكرة القدم الخماسية بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار “الرياضة ممارسة”، وسط أجواء تنافسية قوية بين الفرق المشاركة.

شهد فعاليات الافتتاح إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور علاء علي، مدير إدارة شباب العريش، وبالتنسيق مع إدارة الرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

شهدت التصفيات في يومها الأول لقاءً مثيراً بين نادي شباب مصر ونادي سيناء الرياضي، حيث انتهى بفوز شباب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة اتسمت بالحماس والندية. قدم الفريقان أداءً قوياً، وشهد اللقاء العديد من الهجمات المنظمة والفرص الضائعة، إلا أن شباب مصر تمكن من حسم المباراة لصالحه بعد تألق لاعبيه في الشوط الثاني، مسجلين هدفين متتاليين حسموا بهما النتيجة.

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الدوري يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية بين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في إعداد جيل قوي وصحي. كما أوضح أن الفعالية تسعى إلى ترسيخ القيم الرياضية والأخلاق الحميدة، وتعزيز مفهوم التنافس الشريف بين الفرق، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر على الشباب.

وأشار عبد الوهاب إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الدوري، باعتباره فرصة لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والوطنية، مؤكدًا أن النجاح الذي تحققه هذه البطولة يعكس مدى إقبال الشباب على ممارسة الرياضة، وحرصهم على تطوير مهاراتهم الكروية.

من المقرر أن تتواصل التصفيات التمهيدية خلال الأيام المقبلة، حيث ستشهد مواجهات حاسمة بين الفرق المشاركة، في ظل سعي كل فريق لحجز مقعده في المرحلة النهائية من البطولة. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة التنافس في المباريات القادمة، مع اقتراب الفرق من مرحلة الحسم.