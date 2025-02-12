اليوم.. قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية تصل قرية الحمروين فى القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الأربعاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى قرية الخير بالشلاتين، وكذلك مدينة حلايب، وتقضى فيها اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى قرية الحمروين بالقصير والتى قضت فيها اليومين السابقين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة أعمالها الشهرية من قرية الزعفرانة وعرب عايش يرم السبت الماضى، وانطلقت بعد ذلك الاثنين لقرية الحمروين بالقصير وقضت فيها يومى الاثنين والثلاثاء، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجانًا.

ووصلت اليوم من القصير إلى أقصى الجنوب حيث منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة إلى قريتى ابو رماد وادلديت التابعتين لمدينة حلايب وذلك يومى 14 و15 من فبرابر الجارى.

وتعود القوافل من قرى حلايب إلى مدينة مرسى علم، حيث تصل إلى هناك يومى 16 و17 من فبراير الجارى، وتجرى الكشف الطبى فيها على أهالى قرى ابو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتختتم أعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل إلى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لإجراء الكشف الطبى يومى 18 و19 الجارى.