اليوم السابع
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الأربعاء، 12 فبراير 2025 06:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة والإمارات تناقشان وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان

الأربعاء، 12 فبراير 2025 06:00 ص
الولايات المتحدة والإمارات تناقشان وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان الشيخ محمد بن زايد
أ ش أ

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ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك دعمهما لوقف أعمال القتال في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان، الثلاثاء، أكدا خلاله أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات والتي تشمل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وتوجه روبيو بالشكر إلى الإمارات على المساعدات الإنسانية التي تقدمها لسكان قطاع غزة، وأكد أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع مع ضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين ومن بينهم المواطنين الأمريكيين.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات وزيادة الاستثمار في العديد من المجالات ومنها الذكاء الصناعي.







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وزير الخارجية الأمريكي

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

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