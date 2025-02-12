النائب العام يستقبل المحامى العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية لعرض تقارير الانجاز

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة.



النائب العام يستقبل المحامى العام الأول لنيابة الشئون الضريبية