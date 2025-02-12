الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية يشارك فى تدشين مجلس رواد التحالف العالمي ضد الفقر

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شارك السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي للرئيس لدى مجموعة العشرين، مساعد وزير الخارجية، على ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالبرازيل في نوفمبر الماضي انضمام مصر كعضو مؤسس للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، في الاجتماع الأول لمجلس رواد التحالف بصفته "رائد" مصر لدى التحالف، والذي عقد افتراضياً وافتتحته السيدة الأولى للبرازيل، وتم خلاله إقرار القواعد التأسيسية لآلية عمل التحالف وإرساء الهيكل الحاكم له.

وأكد السفير الإتربي - خلال الاجتماع - على الأولوية التي تضعها مصر لتضافر الجهود الدولية للتخفيف من حدة الفقر والجوع في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لشواغل الدول النامية المتعلقة بتنامي تحديات الأمن الغذائي، وفي مقدمتها الدول النامية المستوردة للغذاء مثل مصر.

وأشار إلى أهمية تركيز عمل التحالف الدولي على بناء قدرات الدول النامية وتعزيزها بأفضل الممارسات لتدشين أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وأكثر شمولاً وإنصافاً لزيادة التمويل من مختلف المصادر بهدف تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ويضم مجلس رواد التحالف إلى جانب مصر، كلاً من البرازيل، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، رواندا، إثيوبيا، الإمارات، كينيا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، النرويج، البرتغال، وألمانيا.

وتنصب مهام المجلس على دفع أنشطة التحالف، وتشجيع إبرام شراكات فعالة وبناءة لتطبيق أهدافه، فضلاً عن تعزيز

جهود الدول في مواجهة تحديات أمن الغذاء والقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وحشد الزخم المطلوب لتنفيذ الالتزامات التمويلية التي تم التعهد بها من جانب شركاء التنمية في هذا الشأن.