التصريح بدفن جثة طالبين في حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن طالبين، لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكى، كانا يستقلانها بسيارة نقل على الطريق وإصابة آخر ، تم رفع أثار الحادث وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي أصدرت قرارها السابق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة ومتوفين على طريق المراغة جهينة، تم نقل المتوفين للمستشفى وتم التحفظ عليهما بالمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان ومصاب علي طريق المراغة جهينه الغربي بمركز المراغة، بين سيارة ملاكى " قيادة المدعو عبد الرحمن ع ا ا 23 سنة طالب ومقيم دائرة مركز جهينة ملك والده.

وبين سيارة نقل قيادة المدعو معتز ح م ع 39 سنة سائق ومقيم مركز سوهاج وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارة الثانية بالأولي من الخلف مما أدي إلي صعود الإطار الأمامي الأيسر للسيارة الثانية علي سطح السيارة الأولي، تمكنت القوات من إستخراج من بداخل السيارة الأولي.

وتبين وفاة كلاً من قائد السيارة، مرافقه أحمد ج ع ا 22 سنة طالب وكذا إصابة مرافقهما المدعو أحمد ع م ا - 20 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية " جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقل جثتي المتوفيان لمستشفي جهينه المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وأفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما سبق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثتين