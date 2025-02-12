التجهيز لإقامة 32 معرض "أهلا رمضان" مراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، عن إقامة معارض " أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافة من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة ، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان داخل معارض سوق "اليوم الواحد" لتزايد نسبة الإستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء تزامناً مع إقتراب شهر رمضان المبارك.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الإنتهاء من إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف المراكز والمدن و الأحياء تيسيراً على المواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدوي الدخل.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين أنه تم الإنتهاء من رفع درجة الإستعداد لشهر رمضان المعظم من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى وإتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من إقامة معرض أهلاً رمضان بعدد من مراكز (ههيا - ديرب نجم - الإبراهيمية) وجارى تجهيز (29) معرض آخر بباقي مراكز المحافظة ، فضلاً عن إقامة 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات واللحوم ، كما قامت بعض السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض أهلاً رمضان.