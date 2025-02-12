الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمدينة السلوم

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة العاجلة، لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية، بمدينة السلوم والمناطق التابعة وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي لـ 1164 أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة خلال الفترة من 15 إلى 30 يناير الماضي.

وأكد الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، أن ذلك يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان للوصول إلى معدل إنجاب كلي للمرأة المصرية 2.1 وتحسين الخصائص السكانية بنهاية عام 2027.

وأضاف بأن مديرية الصحة بمطروح، تعد الأولي علي مستوي الجمهورية، فى تنفيذ كافة أعمال الخطة العاجلة، وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية، لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية، وذلك فى ضوء تعليمات الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنفيذ الخطة العاجلة، وتكثيف الجهود لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بداية من شهر يناير الماضي بمدينة السلوم والمناطق التابعة.

وانتهت الفرق الطبية من تنفيذ الأنشطة الرئيسية للخطة العاجلة، بمدينة السلوم والقرى التابعة، وشملت تنفيذ استبيان مجتمعي لتحديد الفجوات الخاصة بالمؤشرات السكانية، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، وقيام فريق الرائدات الريفيات التابعين لمديرية، بعقد ندوات تثقيفية توعوية، وحملة طرق الأبواب للاستبيان وتقديم الرسائل التالية:

- المباعدة بين الحمل والآخر لمدة من 3 إلى 5 سنوات.

- ⁠القضاء على الأمية وغياب الوعي.

- محاربة التسرب من التعليم.

- ⁠محاربة زواج الاطفال.

- ⁠محاربة عمالة الأطفال.

وأثنت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، على جهود الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح، فى تنفيذ أعمال الخطة العاجلة، لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمدينة السلوم والمناطق التابعة.