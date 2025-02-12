الأقصر تجهز لحفل النادى الأهلى لاستقبال كأس العالم للأندية فى حتشبسوت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع مسئولو محافظة الأقصر، في جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، سير أعمال مشروعات تمهيد ورصف الطرق والمسارات الرئيسية والفرعية على مستوى المركز، ومتابعة تجهيزات الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بمشاركة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

واستهل مسئولو المحافظة، الجولة بتفقد أعمال رصف طريق العبابدة وأعمال رصف وتركيب الإنترلوك بطريق وادى الملكات، وأعمال تطوير وتجميل الطريق المؤدى إلى المرسى السياحى ومعدية الأهالى وكورنيش النيل الجديد، وكذلك تفقد الطريق الرابط بين حاجر الاقالته وقرية البعيرات، حيث جاءت التوجيهات لمديرية الطرق بسرعة إنهاء أعمال رصف الطريق الداخلي لمعبد حتشبسوت بالدير البحرى، استعداداً لإستقبال ضيوف الاحتفالية العالمية الذى سيُقيمها النادى الأهلى لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة 14 من فبراير الجارى، وأيضاً متابعة الأعمال التي تتم بساحة الانتظار الخاصة بالمعبد.

وتم التأكيد خلال الجولات على ضرورة إنهاء أعمال رصفها وتمهيدها، حيث أن معبد حتشبسوت بالدير البحرى يعد مقصد أثرى ذوى أهمية كبرى بالبرنامج السياحي للزوار من مختلف أنحاء العالم، كما تم التوجيه برصف طريق مخر السيل من الطريق الزراعي حتي مدخل القباوي.

ومن المقرر أن يقيم النادى الأهلى حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير، وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته، ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

جدير بالذكر أنه ستصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.



الأقصر تجهز لحفل النادى الأهلى لإستقبال نسخة بطولة كأس العالم للأندية



التجهيز لحفل النادى الأهلى لإستقبال نسخة بطولة كأس العالم للأندية



تجهيزات لحفل النادى الأهلى لإستقبال نسخة بطولة كأس العالم للأندية_1



جانب من التجهيزات فى محيط معبد حتشبسوت