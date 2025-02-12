أهالى مطروح يجمعون أكبر قافلة مساعدات لقطاع غزة بأكثر من 1000 طن.. صور

مطروح - حسن مشالى

شهدت الأيام الماضية سباق بين أهالى مطروح، فى جمع التبرعات العينية والنقدية، من أجل تجهيز أكبر قافلة مساعدات لإغاثة أهالى غزة، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء القادم، فى موكب يضم أكثر من 50 شاحنة كبيرة، وتجاوزت المساعدات حتى الآن 1000 طن من المواد الغذائية والسلع المنزلية والملابس وغيرها.

ويجرى تنفيذ قافلة المساعدات تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ومشاركة لجان شعبية من المشايخ بكل مركز ومدينة وقرية، وعمد ومشايخ القبائل والمتطوعين من الشباب والفتيات، لجمع وتلقى التبرعات والإشراف على جمع المساعدات داخل عدد من مخازن كبيرة وتجهيزها للشحن.

ويتولى فرع الهلال الأحمر المصرى بمطروح، باستقبال التبرعات العينية واستلام جميع التبرعات من اللجان الشعبية وقوافل المساعدات من المراكز والمدن، وفرزها وتصنيفها داخل المخازن الرئيسية، وتجهيزها طبقًا لضوابط الشحن ودخول المساعدات إلى غزة.

أكد مصدر باللجان المشرفة على تجهيز القافلة الإغاثية بمطروح لأهالى غزة، أن المشاركات فاقت كل التوقعات، فى قافلة هى الأكبر من نوعها، التى تخرج من محافظة مطروح، حيث تم حتى الآن جمع وتجهيز أكثر من 1000 بالتة من المواد الغذائية والسلع المختلفة، بمشاركة من مختلف المواطنين بقدر استطاعة كل منهم وكبار وصغار التجار والمزارعين خاصة منتجى البلح فى سيوة ومصانع المياه المعدنية وتجار الملابس وغيرها.

وأضاف المصدر، أن مئات الشباب المتبرعين من الجنسين، يشاركون فى جمع المساعدات وتجهيزها فى مراكز ومدن المحافظة الـ 8، وداخل المخازن الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنطلق القافلة صباح الأربعاء المقبل فى طريقها إلى أهلنا فى غزة.

جانب من مساهمة اهالي مطروح في قافلة اغاثة اهالي غزة