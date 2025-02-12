أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توافر السلع فى 274 منفذا ثابتا بأسعار مخفضة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مودة لتطوير المركز الطبى الحضرى بحى الخليفة
وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الطبى والاستثمارى
الزراعة: توافر السلع والمنتجات بـ274 منفذا ثابتا بجودة عالية وأسعار مخفضة
وزير العمل يبحث إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة
وزير الأوقاف مشيدا بـ أدهم عبد النبى: نموذج للمبدع العربي
وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج
وزيرة البيئة: مصر تدخل مرحلة الانتقال العادل للحد من أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام
وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك
وزير الأوقاف يكرم ثلاثة شباب أنقذوا أطفالًا من حريق مروع في فيصل