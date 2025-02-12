أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توافر السلع فى 274 منفذا ثابتا بأسعار مخفضة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مودة لتطوير المركز الطبى الحضرى بحى الخليفة

وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الطبى والاستثمارى

الزراعة: توافر السلع والمنتجات بـ274 منفذا ثابتا بجودة عالية وأسعار مخفضة

وزير العمل يبحث إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة

وزير الأوقاف مشيدا بـ أدهم عبد النبى: نموذج للمبدع العربي

وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج

وزيرة البيئة: مصر تدخل مرحلة الانتقال العادل للحد من أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام

وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف يكرم ثلاثة شباب أنقذوا أطفالًا من حريق مروع في فيصل