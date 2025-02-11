وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

كتب أحمد جمعة

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بالسناتوربرايان شاتز، زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

اشاد الوزير عبد العاطي بخصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية والتطلع للعمل مع الجانب الامريكى للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، بما يحقق مصالح البلدين. وقد شهد اللقاء مشاورات حول مختلف أوجه التعاون المشترك، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جسيمة تواجهها نتيجة تعدد الصراعات في محيطها الإقليمي، حيث تناول آخر التطورات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل تردى الأوضاع بالقطاع، والمساعي المصرية لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.