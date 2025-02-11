نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع الأمواج بالبحر فى الغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت حالة البحر الأحمر اليوم، نشاط ملحوظ وكبير للرياح والأمواج، وقدم تليفزيون اليوم السابع فيديو مباشر من شواطئ مدينة الغردقة لرصد حالة البحر الذى شهدت كما ذكر نشاط للرياح والأمواج.

في المقابل لم تمنع حالة البحر اليوم اللنشات السياحية من الإبحار إلى المناطق البحرية فى رحلاتها اليومية للجزر وكذلك مواقع الغوص ومناطق السنوركلنج المختلفة القريية من شواطئ مدينة الغردقة.

واصطفت المراكب بالقرب من شواطئ جزيرة الجفتون بأعداد كبيرة حيث ابحرت عشرات المراكب إليها منذ الثامنة صباحا لقضاء وقت ممتع بالقرب من الجزر المختلفة.

كما شهدت مناطق الغوص المختلفة خاصة الواقعة فى نطاق محمية الحزر الشمالية شمال البحر الأحمر توافد أعداد كبيرة من السياح للقيام برياضة الغوص التى يفضلها السياح من كل دول العالم خاصة الأوروبيين.