ندوة توعوية عن "مخاطر الهجرة غير الشرعية" بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخالد النفادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والمستشارة مها شاهين، المشرف على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والوفد المرافق لهم، خلال زيارتهم لجامعة المنصورة في إطار فعاليات الندوة التوعوية بعنوان: "مخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، والتي تأتي ضِمْن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تهدف الندوة التوعوية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وتسليط الضوء على سبل الهجرة الآمنة، وفتح حوار مع الطلاب، وتعريفهم بالبدائل الإيجابية مثل التدريب وفرص العمل وريادة الأعمال؛ مما يسهم في دعم مهاراتهم، ورفع قدراتهم، وربطهم بسوق العمل.

رحَّب الدكتور شريف خاطر بضيوف الجامعة المشاركين في فعاليات الندوة التوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على حِرْص جامعة المنصورة على تنسيق الجهود لتعزيز حقوق المواطنين، وممارسة دورها في تحقيق التنمية المجتمعية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن إدارة الجامعة تحرص على بذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي تُعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمام القيادة السياسية بضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، وأكَّد على أن مشاركة كلية الحقوق في المبادرة الوطنية "مراكب النجاة" جاءت إيمانًا منها بأهمية موضوع الهجرة غير الشرعية.

كما أشار الدكتور شريف خاطر إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة على الوطن، مؤكدًا على ضرورة التصدي لها من خلال نشر الوعي العام بمخاطرها، وتسليط الضوء على البدائل المتاحة.

من جانبه، أعرب السفير نبيل حبشي عن سعادته بالوجود في رحاب جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تهدف إلى نشر التوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية، مستعرضًا أهم الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.

وأكَّدت السفيرة نائلة جبر على استمرار جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي جرَّمت هذه الظاهرة من خلال وضع الأطر القانونية لمكافحتها، حفاظًا على أرواح الشباب، وأشارت إلى أن هذه المساعي أسهمت في خفض معدلات الهجرة غير النظامية، ودفعت الشباب إلى البحث عن بدائل آمنة لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.

وفي ختام الفعاليات، قدَّم الدكتور شريف خاطر درع الجامعة للسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ تقديرًا لمشاركتهما المثمرة في فعاليات الندوة.

شهدت الندوة التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الوطن، واستعرضت وسائل التصدي لها، بما في ذلك نَشْر الوعي بين الشباب، خاصة في المراكز والقرى، حول العواقب الوخيمة للهجرة غير الشرعية، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تهدف إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجًا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، كما تم توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، وعقد زيارات ميدانية للحد من هذه الظاهرة.

تضمنت الندوة أيضًا عَرْض أفلام قصيرة تعكس معاناة المهاجرين غير الشرعيين، وتم فتح باب النقاش والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة.