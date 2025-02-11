معايير تتويج الأقصر بجائزة ذهبية كأول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث

الأقصر - أحمد مرعى

كشف الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي، أن اختيار الأقصر لجائزة أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث جاء بعد تقييم دقيق وفقًا لمعايير متعددة.

وأضاف الدكتور حسام درويش لليوم السابع، أن أبرز المعايير في تلك الجائزة شملت الإدارة الفعالة والمتميزة للمدينة، والتواصل القوي مع المجتمع المحلي وقطاع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتنميته.

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) رسميًا فوز مدينة الأقصر بجائزة AFASU الذهبية، لتصبح أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث. جاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع ثلاث مدن عالمية أخرى، حيث حظيت الأقصر بتأييد لجنة تحكيم دولية مكونة من 43 خبيرًا عالميًا، نظرًا لإدارتها المتميزة، وتواصلها الفعال مع المجتمع المحلي، ومكانتها التاريخية والثقافية الفريدة.

وأشار إلى أن المحافظ لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، بفضل إدارته الحكيمة وتواصله المستمر مع الأهالي وقطاع السياحة، وهو ما أكّدته استطلاعات الرأي الدولية، كما أعرب عن سعادته بانضمام محمد عثمان إلى عضوية الاتحاد ولجنة تحكيم جوائز AFASU الذهبية.

وأوضح محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية، متوقعًا زيادة أعداد السياح بنسبة تتجاوز 35% بعد الحفل، خاصة مع التغطية الإعلامية الدولية الشاملة التي سيوفرها الاتحاد.