محافظ قنا يضع حجر أساس إنشاء محطة معالجة صرف صحى قريتى الأشراف وكرم عمران

قنا صابر سعيد

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى لخدمة قريتى الأشراف وكرم عمران، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تعمل على تنفيذ برنامج "تحسين خدمات المياه والصرف الصحى (IWSP)"، الذى يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحى فى مصر، خاصة فى المناطق الريفية وصعيد مصر، فضلا عن توفير خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى المستدامة والفعالة للمجتمعات المحلية، مما يساهم فى تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.

وأضاف "عبدالحليم" أن البرنامج يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الحكومة المصرية بنسبة حوالى 31%، بالإضافة إلى مساهمات من خمسة شركاء تنمية أوروبيين.

وأوضح المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى لخدمة قريتى الأشراف وكرم عمران يعد المشروع الرائد فى البرنامج، ويتم تنفيذه حاليًا بقيمة تقريبية تصل إلى 506 ملايين جنيه، تحت إشراف هندسى دولى من قبل الشركة الاستشارية ومكتب الدكتور أحمد عبد الوارث، بينما تتولى شركة الشهاب للمقاولات والتجارة تنفيذ الأعمال.

وأضاف عرفة، أن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى (WWTP) بنظام برك الأكسدة، بسعة تصل إلى 22,000 متر مكعب/يوم بحلول عام 2040، كما سيتم ربط جميع شبكات مجموعة كرم عمران بمحطة المعالجة الجديدة، ويعتبر إنشاء المحطة ضروريًا نظرًا لتنفيذ شبكات الصرف الصحى فى قرى الأشراف، كرم عمران، بير عنبر، وكلاحين أبنود.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المحطة ستتكون من برك تثبيت النفايات، التى سيتم إنشاؤها من خلال أعمال الحفر والردم لتحقيق الأشكال المطلوبة للبرك اللاهوائية، البرك الترددية، برك الإنضاج، وبرك الحمأة، بالإضافة إلى البنية التحتية الداخلية، كما ستضم محطة المعالجة مبنى إداريًا يحتوى على مرافق للموظفين، معمل، غرفة تحكم، غرفة حراسة، وورشة عمل، إلى جانب الطرق الداخلية والممرات، وسيتم تصريف المياه المعالجة عبر أنبوب بطول 13 كم إلى مصرف الشنهورية، وهو مصرف زراعى يقع جنوب غرب محطة المعالجة.