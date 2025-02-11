اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يتفقد موقف الأقاليم بالسبط ومحطة الغاز الطبيعى بالخارجة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:44 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد موقف الأقاليم بالسبط ومحطة الغاز الطبيعى بالخارجة جانب من التفقد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الثلاثاء موقف الأقاليم الكائن بحى السبط بهدف الاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز.

 وشدّد المحافظ على الاهتمام بالنظافة العامة وتدبير عمالة للإشراف على نظافة دورات المياه بالموقف.

كما تفقد الزملوط محطة محطة تحويل وتموين المركبات بالغاز الطبيعي؛ واطمأن على توافر الغاز لتلبية الطلب، مؤكدًا على تشديد الرقابة وعدم السماح باستغلال أصحاب سيارات الأجرة للمواطنين.

 

 







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موقف الأقاليم بالوادى الجديد

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