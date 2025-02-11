اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: إعفاء التجار الراغبين فى الاشتراك بمبادرات تخفيض الأسعار من الإيجار

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:09 م
محافظ الوادى الجديد: إعفاء التجار الراغبين فى الاشتراك بمبادرات تخفيض الأسعار من الإيجار جانب من الاجتماع
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، وخطة المراكز لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه المحافظ بالتوسع في مبادرات تخفيض السلع الأساسية واللحوم بجميع المراكز بالتنسيق مع كبار المستثمرين لتغطية احتياجات السوق، مع التركيز على القرى وتكليف مديرية التموين بالتنسيق لطرح كميات إضافية من اللحوم بأنواعها من خلال منافذ وزارة التموين والمصرية ماركت.

كما وجه الزملوط بمنح الأرض مجانًا للتجار الراغبين بالاشتراك في مبادرات تخفيض الأسعار (أهلًا رمضان) -(كلنا واحد)، شرط تخفيض الأسعار للمواطنين والرقابة الكاملة على هذه المبادرات لتحقيق الهدف المنشود، وإلغاء الامتيازات الممنوحة في حال عدم الالتزام، ومنح سلف بدون فوائد للمراكز والقرى التي تحتاج ميزانية لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار.

وشدد المحافظ على عرض بيان يومي بأسعار السلع الأساسية بجميع المراكز خلال شهر رمضان ومنح مكافآت مالية للعاملين في مجال مبادرات تخفيض الأسعار بالوحدات المحلية.







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