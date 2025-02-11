كامل الوزير: فرص استثمارية واعدة فى مجال الصناعة بمصر أمام الشركات المجرية

كتب سيد الخلفاوى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالى الصناعة والنقل، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتى الصناعة والنقل.

وفى مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتى وحكومتى البلدين والتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجرى فى كافة المجالات ومنها مجالى الصناعة والنقل بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، موجهًا الشكر لوزير الخارجية والتجارة المجرى على تلبية دعوته لزيارة مصر للتباحث حول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الحالية والمشروعات المستقبلية التى يمكن أن تمثل نقطة انطلاقة وتعاون كبير بين مصر والمجر فى مجالى الصناعة والنقل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء معدلات تصنيع وتوريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتى يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية وحيث بلغ إجمالى ما تم توريده من العربات 1016 عربة (بواقع 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 34 عربة ثالثة بوفيه مكيفة- 4 درجة أولى مكيفة - 18 درجة ثانية مكيفة)، وتم التأكيد على التزام الشركة المجرية بتصنيع وتوريد العربات المتبقية بأعلى درجة من الجودة والفخامة ولا سيما عربات الدرجة الأولى منها وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصةً وأن هذه الصفقة هى الأكبر فى تاريخ سكك حديد مصر وتجسد التطور الكبير الذى أصبحت عليه الوحدات المتحركة (العربات) بمنظومة السكك الحديدية.

وأوضح الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مجال الصناعة ومنها دولة المجر الصديقة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، لافتًا إلى أن مصر جاهزة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع جديدة فى مصر وذلك فى الصناعات المستهدفة التى حددتها وزارة الصناعة والتى تضم نحو 23 صناعة واعدة للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج خاصةً وأن السوق المصرى سوق واعد وتتوافر به مقومات التصنيع المختلفة، مستعرضًا إمكانية التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمصاعد والسلالم المتحركة وصناعة السيارات ومكوناتها وبطاريات وإطارات السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والبوليستر وطلمبات رفع المياه والعمل على توطين هذه الصناعات فى مصر من خلال الاعتماد على الخبرات الكبيرة للشركات المجرية فى هذه الصناعات.

ومن جانبه أعرب بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى عن سعادته بزيارة مصر تلبيةً لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتباحث حول خطط التعاون المشترك، مؤكدًا على التزام الجانب المجرى الممثل فى شركة جانز مافاج بالانتهاء من تصنيع باقى عربات صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجانب المصرى خاصةً وأن هذه الصفقة هى أكبر مشروع لصناعة السكك الحديدية فى تاريخ المجر، وأنها ستمثل بعد الإنتهاء منها نقطة كبيرة للتعاون فى مجال صناعات السكك الحديدية، كما أكد على اهتمام عدد كبير من الشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصرى فى مجال الصناعة خاصة وأن مناخ الاستثمار فى مصر مناخ واعد ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات القائمة والاتفاق على آلية تنفيذ المشروعات المستقبلية.