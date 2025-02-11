قصر ثقافة سوهاج يشارك بملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء بأسيوط

سوهاج محمود مقبول

تشارك اليوم فرقة سوهاج للموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج بقيادة المايسترو خالد حبشى، أحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج فى ختام فاعليات ملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء تحت عنوان "خمسون عاما من الحياة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقاقة، و تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وحيث تنتهى الفاعليات اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجارى 2025 م

وتضمن برنامج الافتتاح باقة من أجمل ما تغنت أم كلثوم، تقدمها فرقة أسيوط للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام حسنى، وفى اليوم التالى عرض فنى لفرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدى، وفى اليوم قبل الأخير قدمت فرقة الوادى الجديد للموسيقى العربية إبداعات من أغانى الطرب الأصيل لكوكب الشرق أم كلثوم بقيادة المايسترو سمير خاطر.

ويختتم الملتقى فعالياته اليوم 11 فبراير فى السابعة مساء بعرض فنى لفرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشى، ويقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافى بإشراف جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم، وينفذ من خلال الإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي

وتقدم الفاعليات بإشراف الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدى، وفرع ثقافة أسيوط باشراف خالد خليل، وبقصر ثقافة أسيوط برئاسة د. صفاء حمدان، ويأتى احتفاءا بمرور 50 سنة على ذكرى رحيل كوكب الشرق، وتكريمًا لمكانتها الفريدة فى تاريخ الموسيقى العربية.