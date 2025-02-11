فصل الكهرباء 3 ساعات غداً عن مغذى "المركز الجديد" بمدينة بيلا لأعمال الصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «المركز الجديد» بمدينة بيلا، غداً الأربعاء، الموافق 12 فبراير الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي "منطقة السلخانة - منطقة الموقف - منطقة حديقة السلام".

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.