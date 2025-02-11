غدا.. ختام ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة" بمشاركة 26 جامعة

محمد صبحى

تختتم، غدًا الأربعاء، فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى رحاب جامعة أسيوط وبرئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من 26 جامعة مصرية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية المهارات القيادية للطلاب، وتعزيز التواصل بين رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية لدعم العلاقات والروابط بينهم.

تتضمن الفعاليات لقاءً مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في محاضرة بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي"، إلى جانب عدد من المحاضرات لكبار الشخصيات والرموز الوطنية، بالإضافة إلى لقاءات طلابية متنوعة.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية، مشيرًا إلى أنها تُعد ركيزة أساسية في إعداد جيل واعٍ من القيادات القادرة على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة. وشدد الوزير على حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز قيم التعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.