عبد الحميد المصرى مديرا عاما للتعليم العام بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أصدر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحركة تغييرات موسعة، شملت الحركة تكليف عبد الحميد المصري، مديرا عاما للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، خلفا لنجلاء سليم، التي تم تكيلفها بالعمل وكيل المديرية.

كان عبد الحميد المصري شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في المديرية ثم مديرا عام للتعليم الابتدائى، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة العجمي التعليمية، ومدرب معتمد من الجامعة الأمريكية لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي ومدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين 2013، وبرنامج تدريب مدربي المدربين المعتمد من الجامعة الأمريكية لبرنامج الدعم النفسي والاجتماعي ونبذ العنف.

وشملت الحركة تكليف السيد الازوك، وكيل إدارة الجمرك مديرا عاما لإدارة العامرية التعليمية وتكليف مدحت بيومي كبير معلمين وكيلا لإدارة الجمرك التعليمية.

وتضمن القرار أيضا تكليف هشام عثمان وكيلا لإدارة المنتزة ثان التعليمية.

وقال أبوزيد، إن الهدف من الحركة هو ضخ دماء جديدة لتطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية والإدارية والاشرافية في المحافظة.