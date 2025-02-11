حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الأوقاف مشيدا بـ أدهم عبد النبى: نموذج للمبدع العربي

وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج

وزيرة البيئة: مصر تدخل مرحلة الانتقال العادل للحد من أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام

وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك

وزارة التضامن: تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر

وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى

وزير الصحة يعلن الفائزين بقرعة الحج العلنية لموسم عام 2025

التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ244 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية