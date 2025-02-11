اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 06:19 م
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 05:45 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: توفير كوادر طبية متخصصة ضمن بعثة الحج وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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وزير الاوقاف

وزاره الصحه والسكان

بعثه الحج

وزير البيئه

اكياس البلاستيك

قرعه الحج العلنيه



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