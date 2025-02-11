جامعة دمنهور تعقد مراسم توقيع عقود المشروعات البحثية والطلابية الفائزة

لتعزيز الابتكار والتميز في البحث العلمي...رئيس جامعة دمنهور يكرم الفائزين بالمشروعات البحثية والطلابية



لخلق بيئة بحثية وتنموية جاذبة.. رئيس جامعة دمنهور يكرم الفائزين بالمشروعات البحثية والطلابية

في إطار سعي جامعة دمنهور للتنافسية العلمية العالمية وفقا للخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2030، اتخذت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس عدد من الخطوات الهامة لمساعدة الباحثين والطلاب في تمويل مشروعاتهم البحثية والطلابية لكي تخرج إلى النور ويتم تطبيقها على أرض الواقع.



وفي هذا الصدد عقدت جامعة دمنهور مراسم توقيع عقود المشروعات البحثية والطلابية الفائزة، وذلك تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

استهل "ترابيس" كلمته بالترحيب بالضيوف الكرام، مهنئا الفائزين بالمشروعات البحثية والطلابية، معربا عن بالغ فخره وسعادته بإنجاز الفائزين، مؤكداً اهتمام جامعة دمنهور بدعم الباحثين المتميزين في مختلف الكليات، وتوجيههم إلى الطرق التي تمكنهم من الوصول بمخرجاتهم البحثية إلى حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك من خلال فرص التمويل الداخلية التي تقدمها الجامعة للمشروعات المتميزة، والتي نحن بصددها اليوم، أو تلك المقدمة من الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور؛ أن الجامعة تمول المشروعات البحثية والطلابية المتميزة، التي تدعم الابتكار والإبداع، وتقدم حلولاً واقعية ومبتكرة؛ لمشكلات، واحتياجات المجتمع، وكذلك التي تتوافق مع الخطة البحثية للجامعة، وخطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مؤكدا على أهمية البحث العلمي في تعزيز التطور والتقدم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن جامعة دمنهور تعمل على دعم وتشجيع البحث العلمي من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي للباحثين.



رئيس جامعة دمنهور: نسعى إلى تسخير إمكانات الجامعة للجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة في إنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني

واختتم "ترابيس" كلمته بالتأكيد على أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلي تسخير امكانيات الجامعة للجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة؛ في إنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا

اهتمامه ودعمه الكبير لمنظومة البحث العلمي، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة على البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، لافتا إلى أن الخطة التنفيذية للجامعة تهدف إلى تجاوز دور الجامعة التعليمي إلى خدمة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دور الجامعة في استخدام التعليم والبحث العلمي كقاطرتين لتحقيق "الأمن القومي" بمفهومه التنموي الشامل.

هذا وقد استعرضت الدكتورة منال مصطفى ـ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ؛برنامج التمويل الداخلي، والذي طرحته الجامعة،بهدف تحقيق التنمية التكنولوجية، والاجتماعية، والاقتصادية المستدامة؛ وفقاً لرؤية مصر 2030، وخلق بيئة بحثية، وتنموية جاذبة؛ من خلال تفعيل الأبحاث التطبيقية، والتنموية ؛ حيث تم استعراض أنواع التمويل الداخلي، والمتضمنة مشروعات تخرج طلابية بكليات الجامعة، على أن يكون مبلغ تمويل المشروع الواحد 25000 ( خمسة وعشرون ألف جنيه )، عدد ( 2 ) مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية بالجامعة، على أن يكون مبلغ تمويل المشروع الواحد 100000 جنيه ( مائة ألف جنيه )، عدد ( 3 ) مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية بالجامعة، على أن يكون مبلغ المشروع الواحد 200000 ( مائتان ألف جنيه ).



هذا وقد هنأ "ترابيس" الفائزين بالمشروعات البحثية والطلابية، وهم :

الفائزين بالمشروعات البحثية "الكليات العملية" ذهبت إلى كل من الدكتور أحمد جادو ـ بكلية الطب البيطري ـ المركز الأول، الدكتورة سها المصري ـ بكلية الصيدلة ـ المركز الثاني، الدكتورة ميرفت عبد الحليم ـ كلية الطب البيطري ـ المركز الثالث.

بينما حصل كل من الدكتور عصام أمين، الدكتور محمد محي ـ بكلية التجارة على المركز الأول "الكليات النظرية"، وذهب المركز الثاني إلى الدكتور عمرو أبو هاني بكلية الحاسبات والمعلومات.

هذا وقد ذهب المركز الأول في المشروعات الطلابية لمشروع طلاب كلية العلوم بعنوان "

تحضير ودراسة الخواص الكهربائية والمغناطيسية للفريت النانوي المشترك للحماية من التلوث الكهرومغناطيسي في المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة" بإشراف الدكتورة شيماء حبيب، والمركز الثاني لمشروع طلاب كلية الطب البيطري بعنوان "إعادة التدوير المستدام للمخلفات الزراعية باستخدام الفطر" بإشراف الدكتورة ميرفت عبد الحليم، بينما حصل على المركز الثالث مشروع "دليل" لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بإشراف الدكتورة ولاء السيد، وذهب المركز الرابع إلى مشروع طلاب كلية الحاسبات والمعلومات "إنصاف" بإشراف الدكتورة نورا شعيب



رئيس جامعة دمنهور



جامعة دمنهور



خلال التوقيع



جامعة دمنهور



طلاب جامعة دمنهور



خلال الجلسة