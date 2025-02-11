تعيين الدكتور حسين رشاد مديرا عاما لمحميات مصر الشمالية

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قراراً بتعيين الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، إلى مدير عام لمحميات مصر الشمالية.

وقال الدكتور حسين رشاد، إنه سعيد جداً لثقة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مقدماً الشكر لها وللدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد العيسوي، مدير عام محميات المنطقة الشمالية.

وأكد "رشاد" لـ"اليوم السابع "، أنه سيسعى دائماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة الشمالية.

ويذكر أن الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، هو أول بورسعيدى يتم تعينه مديرا عام لمحميات مصر الشمالية.