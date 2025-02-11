تطوير كورنيش ترعة الحاجر بأبو المطامير بالبحيرة بتكلفة 66 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشددت المحافظ، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد، كما شددت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعكس التزام المحافظة بتوفير بيئة حضرية متميزة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، برئاسة عمر لبيب، بمتابعة أعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الحاجر، والتي تشمل توسعة الطريق، وتركيب الأعمدة الديكورية، وتشجير المنطقة، بالإضافة إلى دهان البلدورات بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليون جنيه. لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة أكثر راحة وجمالاً للمواطنين.