تشييع جنازة وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق ظهر اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

يشيع أهالي الإسماعيلية وجماهير النادى الإسماعيلى، عقب صلاة الظهر اليوم، جنازة المهندس وليد محمد عبد الله شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق المعروف باسم وليد شعيب، الذى توفى اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.

ومن المقرر تشييع جنازة المهندس وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير.

كان الفقيد فاز في انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى التي أجريت في 31 أكتوبر 2021 والذي كان يترأسة المهندس يحيى الكومي وضم المجلس المهندس خالد زين نائبا وحاتم حجازي أمينا للصندوق.

وفى منصب العضوية فوق السن كل من: محمد أسامة أبو العلا، وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، وفى منصب تحت السن، نانسى القاضى.

وسيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى حزنا على وفاة الفقيد، حيث يتمتع الفقيد الراحل بحب جماهير النادي الإسماعيلي بسبب مواقفه الطيبة ووجودة دائما بين الجماهير وحل مشاكلهم،وكان رحمة الله عليه صاحب خلق رفيع ولسان عفيف وقلب ابيض محب للناس وعاشق للدراويش بعيدا عن كونه عضو مجلس إدارة لكنه كان يتواجد مع الجماهير في المدرجات ويسافر معهم لمتابعة الإسماعيلى في كل المحافظات.



الراحل وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق



وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق



وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى