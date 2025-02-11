تشييع جثمان وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق

الإسماعيلية - صبرى غانم

شيع أهالى الإسماعيلية وجماهير النادى الإسماعيلى، عقب صلاة ظهر اليوم، من أمام منزله بعزبة شعيب بابوصوير جنازة المهندس وليد محمد عبد الله شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق المعروف باسم وليد شعيب، الذى توفى اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتم تشييع جنازة المهندس وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير.



بحضور أهالى قريته وعائلته وأقاربه وحبيه وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وكذلك اللاعبين، كان الفقيد فاز فى انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى التى أجريت فى 31 أكتوبر 2021 والذى كان يترأسة المهندس يحيى الكومى وضم المجلس المهندس خالد زين نائبا وحاتم حجازى أمينا للصندوق.

وفى منصب العضوية فوق السن كل من: محمد أسامة أبو العلا، وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، وفى منصب تحت السن، نانسى القاضى.

وسيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى حزنا على وفاة الفقيد، حيث يتمتع الفقيد الراحل بحب جماهير النادى الإسماعيلى بسبب مواقفه الطيبة ووجودة دائما بين الجماهير وحل مشاكلهم، وكان صاحب خلق رفيع ولسان عفيف وقلب محب للناس وعاشق للدراويش بعيدا عن كونه عضو مجلس إدارة لكنه كان يتواجد مع الجماهير فى المدرجات ويسافر معهم لمتابعة الإسماعيلى فى كل المحافظات.