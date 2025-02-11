تدريب 25 من مديرى إدارات الصحة بالفيوم على إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار

الفيوم رباب الجالي

نظمت الإدارة العامة لمتابعة المديريات بقيادة الدكتورة صافيناز اسماعيل تدريبا ل 25 من مديرى الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات والعاملين بصحة الفيوم على إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.

تناول التدريب موضوعات طرق جمع البيانات وتنظيمها و كيفية الحفاظ عليها و عملية دعم اتخاذ القرار و عملية صنع القرار، كما تم عقد ورش عمل أثناء التدريب

واستمر التدريب لمدة 3 أيام بقاعة الدكتور محسن فتيح بمديرية الصحة، كما تم التدريب بالتنسيق بين إدارة متابعة أعمال المديرية بقيادة الدكتورة دعاء عبد الوهاب بالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة الدكتورة أسماء شريف.

قام بالتدريب الدكتورة يونا البباوى استشارى بإدارة متابعة المديريات بوزارة الصحة والسكان، وفى نهاية التدريب تم عقد اختبار بعدى للمتدربين و تقييم للبرنامج التدريبى.