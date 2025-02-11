الوطنية للانتخابات تنظم ندوة لطلاب الإسكندرية حول المشاركة بالعملية الانتخابية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية اليوم الثلاثاء، لطلاب مدرستي رأس التين بنين وبنات الثانوية بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية، جاء بحضور الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

جاء ذلك بتوجيه من المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل بروتوكول التعاون، الذى يستهدف تعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية، وفى المقدمة منها حق الاقتراع فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ضم وفد الهيئة بالندوة التثقيفية المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذى.

وتهدف الندوة إلي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية، وإلقاء الضوء على الأدوار التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات في مجال تطبيق وضمان الحقوق السياسية للمواطنين وأخصها صون حق الانتخاب وحماية إرادة الناخبين في الاستحقاقات المختلفة.

كما تستهدف توعية جمهور المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار والاهتمامات، بحقوقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار ومستقبل الوطن ككل، عبر اختيار ممثليهم ومرشحيهم في الانتخابات.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في رسالته التي نقلها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، أن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل فتح قنوات اتصال مع أبناء الوطن ومؤسساته، في إطار دورها للتوعية بواحدة من أهم الحقوق السياسية وآليات العمل الديمقراطي، وهي حق الاقتراع ودور الهيئة في حماية إرادة الناخبين والإدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات على نحو يتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون والأعراف الدولية المستقر عليها في هذا الشأن.

من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق دستوري، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.



الهيئة الوطنية للانتخابات بمدرسة رأس التين بالإسكندرية



جانب من لقاء الهيئة الوطنية للانتخابات في الإسكندرية