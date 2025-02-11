"الوطنية للانتخابات" تجرى محاكاة مع طلاب مدرسة رأس التين بنين.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، محاكاة للعملية الانتخابية،وما يجرى فيها من تصويت، لطلبة مدرسة رأس التين بنين، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، وذلك بهدف تعليم الطلاب كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التعليم.



وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت ندوة تثقيفية اليوم الثلاثاء، لطلاب مدرستى رأس التين بنين وبنات بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعى بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية.

جاء ذلك بتوجيه من المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل بروتوكول التعاون الذى يستهدف تعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفى المقدمة منها حق الاقتراع فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ضم وفد الهيئة بالندوة التثقيفية المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي.

وتهدف الندوة إلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية، وإلقاء الضوء على الأدوار التى تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجال تطبيق وضمان الحقوق السياسية للمواطنين وأخصها صون حق الانتخاب وحماية إرادة الناخبين فى الاستحقاقات المختلفة.

كما تستهدف توعية جمهور المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار والاهتمامات، بحقوقهم فى المشاركة السياسية وصناعة القرار ومستقبل الوطن ككل، عبر اختيار ممثليهم ومرشحيهم فى الانتخابات.

وأكد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى رسالته التى نقلها المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى أن الهيئة لا تألو جهدا فى سبيل فتح قنوات اتصال مع أبناء الوطن ومؤسساته، فى إطار دورها للتوعية بواحدة من أهم الحقوق السياسية وآليات العمل الديمقراطى، وهى حق الاقتراع ودور الهيئة فى حماية إرادة الناخبين والإدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات على نحو يتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون والأعراف الدولية المستقر عليها فى هذا الشأن.

من جانبه، أجرى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن الهيئة هى من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أى استحقاق دستورى، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التى أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز. التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات



الهيئة الوطنية للانتخابات تجري محاكاة لطلاب مدرسة راس التين بالإسكندرية



محاكمة للانتخابات بمدرسة رأس التين بالإسكندرية