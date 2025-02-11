الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهى من زيارات مدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

انتهت اليوم الثلاثاء، فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الإسكندرية والتي استمرت على مدار يومين متتاليين بهدف توعية الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية واهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات واختتمت جولات الهيئة بمحافظة الاسكندرية والتي شملت ادارة شرق الاسكندرية التعليمية و ادارة الجمرك التعليمية بزيارة مدرستي راس التين الثانوية بنات ورأس التين الثانوية العسكرية بنين.

وجاءت زيارة اليوم بحضور مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي احمد بنداري ونواب مدير الجهاز التنفيذي القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق. وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

وأجرت الهيئة خلال الجولات التوعوية، حوارات مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

كما شرحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولات قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي.



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية



زيارات مدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية

زيارات مدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية



فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس الإسكندرية للتوعية بالمشاركة الانتخابية