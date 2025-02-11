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المدارس تعلم موعد تقييم الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثانى 2025

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:00 ص
المدارس تعلم موعد تقييم الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثانى 2025 طلاب
كتب محمد جاد

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أعلنت المدارس الثانوية أنه سيتم عقد التقييم الأسبوعي الأول للفصل الدراسى الثانى للمواد الدراسية نهاية الأسبوع الجارى حسب الجداول التى سيتم تحديدها وعلى جميع الطلاب الالتزام بالحضور لحل التقييم داخل الفصل والالتزام بالزي المدرسي وإحضار الكشكول الخاص بكل مادة.


فيما حذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث أن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.


الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.


 







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