الكشف على 1120 طفلا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية توفيق الحكيم التابعة لقرى عزب حوش عيسى والقرى المجاورة.

استهدفت القافلة الكشف على الأطفال من عمر يوم حتى 18 عامًا، وأسفرت تلك القافلة عن تقديم الخدمات الطبية لـ 1120 حالة في مختلف التخصصات ( الباطنة - الرمد - العظام - الجلدية)، مع توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

كما شملت القافلة توزيع وجبات وألعاب على الأطفال، في أجواء تعكس روح الدعم والرعاية المجتمعية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا.