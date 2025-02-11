السكرتير العام للبحر الأحمر يتابع مستجدات التصالحات في مجلس مدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر خلال جولة ميدانية للوحدة المحلية لمدينة الغردقة سير العمل في ملف التصالحات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة إجراءات التصالح وتسهيلها على المواطنين.

وكان في استقبال السكرتير العام اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث عُقد اجتماع موسع ضم اللجنة الفنية المعنية بالتصالح، ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية.

خلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات طلبات التصالح، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مع وضع حلول عملية لتسريع الإجراءات وإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون.

وأكد السكرتير العام على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، واتخاذ تدابير فعالة لضمان سير الإجراءات بشكل سلس، بما يضمن سرعة الإنجاز والعدالة في تنفيذ القانون.

وشدد اللواء ياسر حماية على أن المدينة تبذل قصارى جهدها لضمان سير العمل بكفاءة عالية، بهدف تقنين أوضاع المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.

تفقد السكرتير العام مقر اللجنة الفنية بمدينة الغردقة، واطلع على جاهزيتها لاستقبال طلبات المواطنين، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات بما يحقق المصلحة العامة ويخفف الأعباء عن المواطنين.