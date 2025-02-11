الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تعديل تقسيم جمعية تعمير صحراء الأهرام

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 34 بتاريخ 11 فبراير 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك بضم القطعتين (4،3) و (4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة.

ونص قرار محافظ الجيزة، رقم 1859 لسنة 2024، على التالي:

مادة 1: اعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك بضم القطعتين (4،3) و (4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة، طبقًا للمادتين (20،21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وكتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3-11-2009 الخاص بمشاريع التجزئة والضم للتقاسيم المعتمدة بمحافظة الجيزة وبناءً على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير والمعتمد بقرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 وطبقًا للشروط الآتية:

1- إقامة مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.

2- عدم إجراء أي تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.

3- عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.

4- الإدارة ليست مسؤولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.

5- تخضع القطع المبينة بالرسم والتي بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير المعتمد بقرار المحافظة 603 لسنة 2021.

6- مراعاة المادتين (20 و 21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

مادة 2: قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (4،3) و (4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 1-10-2024 وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية (إدارة التقسيم) أي مسؤولية في تحديد المساحات.